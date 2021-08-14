Serenay Sarıkaya, Demet Evgar derken bomba patladı! Farah Zeynep Abdullah 'Acıların Kadını Bergen' oldu

Bergen'in hayatının anlatılacağı filmde Bergen'i canlandıracak olan oyuncu belli oldu. Serenay Sarıkaya'nın yoğunluğu nedeniyle rol almadığı yapımda Farah Zeynep Abdullah ile anlaşıldığı iddia edildi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği İnci karakteriyle geçtiğimiz sezona damgasını vuran oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın yeni bir projeyle anlaştığı iddia edildi.

31 yaşındaki Abdullah'ın, daha önce Serenay Sarıkaya, Gökçe Bahadır ve Demet Evgar isimlerinin geçtiği Bergen karakteri için gelen teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Abdullah, bu haberi Bergen'in fotoğrafını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı.

CEM DAVRAN'DAN TEBRİK

Daha önce 'Unutursam Fısılda, 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Kurt Seyit ve Şura' adlı projelerde yer alan Abdullah'ı ilk tebrik edenlerden biri ise Cem Davran oldu.

Davran, meslektaşının paylaşımına, "Güzel, yolun açık olsun." yorumunu yaptı. Ayrıca 'Bergen'in Şubat 2022'de sinemaseverlerle buluşacağı öğrenildi.

SERENAY SARIKAYA: BERGEN'DE YOKUM

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından zamanlaması uymadığı için "Bergen" filminde yer alamayacağını açıklamıştı.

GÖKÇE BAHADIR: 'BERGEN' İÇİN TEKLİF ALMADIM

Ardından Gökçe Bahadır'a teklif götürüldüğü konuşuluyordu. Çıkan haberleri yalanlayan Bahadır, kendisine teklif gelmediğini belirterek, "Öyle bir teklif olmadı. Demet Evgar oldu diye biliyorum. Çok da güzel olmuş. Yolları açık olsun." ifadelerini kullanmıştı.

DEMET EVGAR: ÇEKİM TAKVİMİM DOLU

Bir dönem 'Bergen' için Demet Evgar'ın da adı geçiyordu. Ancak iddialara göre oyuncu, çalışma programının yoğun olmasından dolayı filmde yer almak istemedi.

BERGEN HAKKINDA

Belgin Sarılmışer veya bilinen adıyla Bergen, 15 Temmuz 1959 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Müzik kariyerine 1982 yılında çıkardığı 'Şikayetim Var' adlı albümü ile başladı.

Aynı yıl kocası tarafından yüzüne atılan kezzap sonucu iki gözünü de kaybetti, daha sonra sol gözü görme yetisi kazandı. Sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazen ise güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı.

1986'da yayınladığı dördüncü stüdyo albümü "Acıların Kadını"nı albümü ve kendi hayat hikayesini anlatan albümle aynı adlı filmde oynamasının ardından "Acıların Kadını" olarak anılmaya başladı.

Sanat yaşamı boyunca, 'Sen Affetsen Ben Affetmem', 'Kader Diyemezsin', 'Benim İçin Üzülme', 'Elimde Duran Fotoğrafın' ve 'Neden Dönmesin?' gibi pek çok şarkı bıraktı.

14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Pozantı, Adana'da boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak öldürülen şarkıcı, memleketi Mersin'e defnedildi.

Daha sonra pek çok arabesk ve nostalji konseptli albümlerde şarkıları yer alan Bergen, Ceylan Ertem, Ebru Yaşar, Emrah, Funda Arar, Muazzez Ersoy ve Işın Karaca gibi pek çok sanatçı tarafından cover'landı.