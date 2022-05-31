Serenay Sarıkaya göbeğini göğsüne kadar açtıkça açtı, kendisini sokağa attı! 'Böyle ölmeyiz be füze at'

Serenay Sarıkaya göbeğini göğsüne kadar açtıkça açtı, kendisini sokağa attı! 'Böyle ölmeyiz be füze at'

Stili, tarzı ve oyunculuğu ile Türkiye'nin önde gelen isimleri arasında olan Serenay Sarıkaya'nın pembe kombini olay oldu. Sosyal medyadan pozlarını yayınlayan oyuncuya yorum yağdı.

1 Temmuz 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelen Serenay Sarıkaya, ilk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle yaşadı.

Bugüne kadar sayısız projede yer alan ve başarılı bir şekilde ismini duyuran Sarıkaya, 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında ikinci oldu.

O dönem oynadığı Adanalı dizisi ile çıkışa geçen Sarıkaya'nın hayatı Medcezir'de hayat verdiği Mira karakteri sayesinde değişti.

Lale Devri ve Medcezir oyuncunun kariyerinde büyük bir değişime neden olurken, tanınmasında da rol oynadı.

2019 yılından beri Alice Müzikali'nde boy gösteren ve reklamlarda oynayan Sarıkaya, son zamanlarda cesur tarzı ile gündem oluyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle olay olan Sarıkaya, pembe kombiniyle görenleri etkilemeyi başardı.

Son olarak mini etekli ve takım elbiseli paylaşımıyla adından söz ettiren isim, bu defa göbeği açık stiliyle sosyal medyada konuşuldu.

Serenay'ın sokak tarzı

Serenay Sarıkaya'dan gelen göbeği açık paylaşım olay oldu. Sarıkaya'nın göbeği açık sokak stilini sergilediği paylaşıma takipçileri kayıtsız kalmadı ve binlerce yorum ile beğeni yağdı.

Şahmeran ile yeniden hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu, güzelliği ve kusursuz fiziğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bazı takipçiler de "Serenay aurası ‘ diye bir şey var" "Allah bana ve kızlarıma aurandan versin" gibi yorumlarda bulundu.

Kimi takipçiler ise Sarıkaya'nın üzerindeki kıyafetin yakışmadığın savundu. Bir takipçi kıyafet hakkında "Bebeğim üstünde ki hiç hoş olmasa da sen çok güzelsin" yorumuyla dikkat çekti.