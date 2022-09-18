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    Serenay Sarıkaya mini eteğiyle yürek hoplattı! 'Yaktın geçtin ortalığı'

    Serenay Sarıkaya instagram hesabından paylaştığı cüretkar pozlar ile takipçilerinin beğenisini topladı..
    • 18.09.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 11:18
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    Serenay Sarıkaya mini eteğiyle yürek hoplattı! 'Yaktın geçtin ortalığı'

    Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya katıldığı bir etkinlikte giydiği kıyafet ile dikkatleri üzerine çekti.

    Serenya Sarıkaya mini etekli pozlarını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.Paylaşım kısa sürede yüzbinlerce beğeni alarak gündeme geldi.

    Oyuncunun 9.3 milyon takipçisi bulunan instagram hesabından yaptığı her paylaşım takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

    İşte Serenay Sarıkaya'nın mini etekli o pozları..

    Serenay Sarıkaya mini eteğiyle yürek hoplattı! Yaktın geçtin ortalığı #1

    Serenay Sarıkaya mini eteğiyle yürek hoplattı! Yaktın geçtin ortalığı #2

    Serenay Sarıkaya mini eteğiyle yürek hoplattı! Yaktın geçtin ortalığı #3

    Serenay Sarıkaya mini eteğiyle yürek hoplattı! Yaktın geçtin ortalığı #4


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