Serenay Sarıkaya neye uğradığını şaşırdı! Şoförü lüks aracıyla kaza yaptı, ilk işi bakın ne oldu

Serenay Sarıkaya neye uğradığını şaşırdı! Şoförü lüks aracıyla kaza yaptı, ilk işi bakın ne oldu

Serenay Sarıkaya'nın lüks aracı önceki akşam Etiler'de Baltalimanı yolu üzerinde karşı şeritten gelen minibüs ile çarpıştı. Kaza haberini alınca panikleyen Sarıkaya'nın ilk işi bakın ne oldu...

Son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ve şimdilerde Netflix'te yayınlanacak olan ''Şahmeran'' dizisine hazırlanan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor.

Ancak ünlü oyuncu önceki gün korkutan bir haber aldı. Önceki gece bir lokantada olan Serenay Sarıkaya, yemek sonrası evine dönmek için şoförünün gelmesini bekliyordu.

ŞOFÖRÜ KAZA YAPTI

Ama şoförü, Volvo marka lüks otomobil ile oyuncuyu almaya giderken Etiler-Baltalimanı yolu üzerinde kaza yaptı. Karşı şeritten gelen bir minibüs ile çarpıştı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, Sarıkaya'nın aracında yüklü miktarda maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı.

İLK İŞİ ŞOFÖRÜNÜN SAĞLIK DURUMUNU SORMAK OLDU

Kaza haberini alınca panikleyen Serenay Sarıkaya'nın ilk işi, şoförünün sağlık durumunu sormak oldu.

İki tarafın da sağlık durumlarının iyi olduğu haberi alınca rahatlayan güzel oyuncu, otomobilinin zarar görmesini hiç dert etmedi.

''CANA DEĞİL, MALA GELSİN''

Güzel oyuncu, ''Kaza üzücü, kimsenin yaralanmaması ise sevindirici. Cana değil, mala gelsin. Hepsi telafi olur.'' dedi. Serenay'ın arabasında 100 bin TL'lik masraf olduğu belirtildi.