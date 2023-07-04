Serenay Sarıkaya pembe bikinisiyle şov yaptı! Kusursuz fiziğine yorum yağdı Tatil sezonunu erken bitiren Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla işe döneceğini duyurdu. Tatilden paylaştığı son bikinili pozları sosyal medyayı salladı. O pozlara binlerce beğeni ve yorum geldi.

Netflix'te yayına girecek olan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde avukat rolüne hazırlanan Serenay Sarıkaya, tatil sezonunu erken bitirdi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu, tatili bitirip işe dönüş yapacağını paylaşımla duyurdu. Aile dizisinde Devin karakteriyle büyük beğeni toplayan ve Netflix’teki yeni projesine hazırlanan Serenay Sarıkaya’dan son tatil pozları geldi. Bikinili pozlarıyla şov yaptı Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Serenay Sarıkaya, tatil sezonunu bikinili pozlarıyla kapattı. Pembe bikinisiyle kamera karşısında iddialı pozlar veren ünlü oyuncu, pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun cesur pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Doğum gününü kutlayan kullanıcıların yanı sıra bazı kullanıcılardan “Beni yangınlara sürüklüyor”, “Serenay aurası diye bir şey var”, “Ve Tanrı kadını yarattı” gibi yorumlar geldi.