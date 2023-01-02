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    Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz başrollerde! Şahmaran'ın ikinci fragmanı yayınlandı..

    Netflix'in yerli dizisi Şahmaran 20 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak. İşte Şahmaran'ın yayınlanan resmi fragmanı..
    • 02.01.2023 - 17:38
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    Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz başrollerde! Şahmaran'ın ikinci fragmanı yayınlandı..

    Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yer aldığı, Netflix'in yerli dizisi Şahmaran'dan yeni tanıtım geldi.

    İlk fragmanı büyük ilgi gören Şahmaran 20 Ocak'ta Netflix'te yayınlanmaya başlayacak.

    Çekimleri Adana'da yapılan dizide Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yanı sıra birçok başarılı oyuncu bulunuyor.

    Şahmaran kadrosunda Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan ve Ece Ertez gibi isimler bulunuyor.

    Şahmaran'ın resmi kanalından bugün ikinci fragman yayınlandı. İşte "Ey insan sen sakın sevme beni demişlerdi ona. Ama insan dinlemedi. Aşık oldu Şahmaran’a." notuyla paylaşılan yeni fragman..

    Şahmaran resmi fragman VİDEO


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