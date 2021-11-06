Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'li Şahmeran'dan bomba haber! İçerde'nin yıldızları geliyor

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in paylaştığı Netflix'in yeni dizisi Şahmeran, bomba bir transfere imza attı. Merakla beklenen Şahmeran, İçerde'nin yıldızı Beran Soysal'ı kadrosuna kattı.

Online dizi ve film izleme platformu Netflix'te yayınlanacak olan Tims&B imzalı Şahmeran dizisi, büyük bir merakla bekleniyor.

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz'in yer aldığı Şahmeran'ın çekimleri Mersin'de devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Umur Turagay'ın oturduğu, senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı dizi, fantastik öğeler barındırıyor.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile gelecek sezonun en iddialı dijital dizilerinden birisi olan Şahmeran dizisi, bomba bir tansfere imza attı.

İÇERDE'NİN YILDIZLARINI BULUŞTURDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sabırsızlıkla beklenen projede Mustafa Uğurlu'nun gençliğini Beran Soysal canlandıracak.

Soysal, Show TV'nin fenomen dizisi İçerde'de de Mustafa Uğurlu'nun hayat verdiği Yusuf müdürün oğlu Gökhana hayat vermişti.

Dizinin oyuncu kadrosunda Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın yanı sıra; Mert Ramazan Demir, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşıray, Mehmet Bilge Aslan, Ebru Özkan, Nil Sude Albayrak, Berfu Halisdemir, Ayşe Lebriz ve Nilay Erdönmez yer alıyor.