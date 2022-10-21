Serenay Sarıkaya yırtık kotuyla sosyal medyayı salladı! Ayna pozuyla büyüledi

Medcezir, Adanalı, Fi gibi pek çok farklı yapımla tanınan oyuncu Serenay Sarıkaya, yırtık kotuyla paylaştığı yeni pozuyla sosyal medyayı salladı.

Ekranlarda Medcezir, Adanalı gibi yapımlarda rol alan ve online platformdaki Fi dizisiyle dikkatt çeken Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı dizisinde yer alarak 2008 yılında dizi oyunculuğuna başlayan Sarıkaya, bu kez kot ve gömlek takımıyla takipçilerinden beğeni topladı.

Yapımını Sinan Çetin'in üstlendiği Limon Ağacı dizisinde de ilk başrolünü oynayan Sarıkaya, sonrasında Adanalı dizisinde rol alarak hafızalara kazınmıştı. Sarıkaya, 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında ikinci olmuş, ayrıca Lale Devri ve Medcezir dizileriyle ise şöhretini daha da artırmıştı.

Ünlü isim, şimdilerde hem oyunculuk performansıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor.

Yırtık kotuyla görenleri büyüledi!

1992 doğumlu olan 30 yaşındaki isim, bu kez yırtık kot pantolonlu fotoğrafıyla takipçilerini büyüledi.

Siyah kıravat, beyaz gömlek ile kot pantolonu takım yapan ünlü isim, aynadan kendisini çekerek takipçileriyle paylaştı.

İşte Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...