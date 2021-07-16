Serenay Sarıkaya'dan hayranlarına büyük sürpriz! Ekranlara dönüyor... İşte yeni partneri...

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, uzun bir aradan sonra ilk kez bir dizide rol almayı kabul etti. Kast çalışmaları devam eden diziye, yakışıklı bir oyuncu dahil oldu.

Son zamanlarda oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi.

Yaptığı işlerle de büyük yankı uyandıran Sarıkaya, uzun bir aradan sonra ilk kez bir diziye 'evet' dedi ve ''Şahmeran'' adlı internet dizisinde rol almayı kabul etti.

Kast çalışmaları tüm hızıyla devam eden diziye yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'in dahil olduğu belirtildi.

Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir'in yanı sıra bir erkek oyuncunun da kadroya dahil olacağı öne sürüldü.

ATV'nin final yapan reyting rekortmeni dizisi Maraşlı'nın başrol oyuncusu Burak Deniz'in de dizide rol alacağı gelen haberler arasında.

HAYRANLARINA MÜJDELİ HABER

Netflix'le anlaşmalı olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun süre proje aramış, Klüp ve Pera Palas gibi dizilerden gelen teklifleri reddetmişti.

Ancak sonunda aradığını bulan güzel oyuncu, uzun bir aradan sonra ilk kez bir diziye 'evet' dedi.

Serenay Sarıkaya, Pınar Bulut'un yazdığı ve yönetmen koltuğunda Umur Turagay'ın oturacağı ''Şahmeran'' adlı dizide oynamaya karar verdi.

Serenay Sarıkaya'nın, Tims&B'nin imza atacağı dizideki rol arkadaşları da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

MERT RAMAZAN DEMİR KADROYA DAHİL OLDU

Adana'da çekilecek dizinin kast çalışmaları devam ederken bir karakter daha netleşti ve diziye yakışıklı bir oyuncu dahil oldu.

TV100'de yer alan habere göre, çekimlerine eylül ayında başayacak Şahmeran dizisinde yer alacak oyunculardan biri, son yılların öne çıkan yıldızlarından Mert Ramazan Demir olacak.

MARAŞLI'NIN MEHMET'İ BURAK DENİZ'E TEKLİF GİTTİ

Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir'in yanı sıra bir erkek oyuncunun da kadroya dahil olacağı belirtildi.

ATV'nin final yapan ve çok sevilen dizilerinden biri olan Maraşlı'da başrol oynayan Burak Deniz'e de teklif gittiği iddia edildi.

Eylül ayında sete çıkması planlanan dizide, 400 yaşındaki aslında yılan olan bir grup üniversitelinin hikayesi anlatılacak.

Yılan oldukları belli olmasın diye gözlerini lensle kapatan karakterlerin etkileyici hikâyesine hayat verecek oyuncular şimdiden merakla bekleniyor.