Güzel ve başarılı oyuncun Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı son kare ile hayranlarını etkilemeyi başardı. Oyuncunun kusursuz fiziği, sosyal medyaya damga vurdu.

1 Temmuz 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Serenay Sarıkaya, ilk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak oyunculuğa başladı.

2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci olan Sarıkaya, Adanalı dizisi ile dikkatleri üzerine çekti.

Asıl üne Medcezir dizisi ile kavuşan ve aşklarıyla adından söz ettiren Sarıkaya, şimdilerde Şahmeran projesi için Adana'da yer alıyor.

Adana-İstanbul arası mekik dokuyan ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çeken güzel yıldız, pembe peleriniyle kamera karşısına geçti.

Çektiği diziler ve reklam filmleri ile her geçen gün daha fazla ünlenen Sarıkaya, kusursuz fiziğini de son karesi ile göstermiş oldu. ,

Yazın peş peşe sosyal medyadan paylaştığı bikinili pozlarla olay olan Sarıkaya, sütyeni ise çıkarmayı tercih etti.

Bir dergi çekimi için poz veren ve pembe elbisesi ile şov yapan Sarıkaya'ya binlerce övgü dolu yorum geldi.

Serenay büyüledi

Bir dergi için kamera karşısına geçen oyuncu, tarzıyla hayranlarını büyüledi.

Sadece pembe bir pelerin giyen Sarıkaya, sütyensiz görüntüsüyle odak noktası oldu. Dergi için poz veren Serenay Sarıkaya, o anları sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

Sarıkaya'nın bu pozuna hayranları kayıtsız kalmadı. Sosyal medyayı sallayan güzel oyuncu için, "İşte Serenayss tarzı budur" "Yaktın yine bizi" tarzında yorumlar sıralandı.