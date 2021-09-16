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- Serenay Sarıkaya'lı Şahmeran'a bomba transfer! Kadro tamamlanıyor
Serenay Sarıkaya'lı Şahmeran'a bomba transfer! Kadro tamamlanıyor
- Haber Merkezi
- 16.09.2021 - 16:36
- Güncelleme : 16.09.2021 - 16:37
Senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Umur Turagay'ın oturduğu Şahmeran dizisinin çekimleri yakında Adana'da başlıyor.
Tims&B tarafından hazırlıkları devam eden ve 2022 yılında dijital platform Netflix'te yayınlanması planlanan Şahmeran dizisinin başrollerinde yer alan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz yer alıyor.
Çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da yapılacak olan fanstastik türündeki 8 bölümlük Şahmaran dizisinin ekibine yeni bir oyuncu katıldı.
ELİF NUR KERKÜK ŞAHMERAN'DA
Serenay Sarıkaya'nın ölümsüz karakter Şahsu'ya, Burak Deniz'in ise Maran karakterine hayat vereceği dizinin kadrosuna Elif Nur Kerkük dahil oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncu Elif Nur Kerkük, Şahsu'nun geçmişiyle yüzleşmek için memleketine döndüğü dizide Mehmet Bilge Aslan'ın eşine hayat verecek.
Burak Deniz'in canlandıracağı Maran karakterinin kardeşlerini ise Nilsude Albayrak, Berfu Halisdemir ve Nilay Erdönmez oynayacak.