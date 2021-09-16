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Serenay Sarıkaya'lı Şahmeran'a bomba transfer! Kadro tamamlanıyor

Serenay Sarıkaya'lı Şahmeran'a bomba transfer! Kadro tamamlanıyor

Dijital platform Netflix'te yayınlanacak olan Şahmeran dizisinden bomba bir haber geldi. Elif Nur Kerkük, başrollerini Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz'in paylaştığı dizinin kadrosuna dahil oldu.