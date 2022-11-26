Serenay Sarıkaya'nın dil çıkarıp göğüslerini tutması olay oldu! "Daha ne kadar seksi olabilir"

Serenay Sarıkaya'nın dil çıkarıp göğüslerini tutması olay oldu! "Daha ne kadar seksi olabilir"

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla hayranlarını büyüleyen Serenay Sarıkaya için, "Daha ne kadar seksi olabilir diyoruz, daha da seksileşiyor" yorumu yapıldı.

1 Temmuz 1992 yılında dünyaya gelen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, son yıllarda yaşadığı aşklarla gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde eski aşkı Cem Yılmaz ile görüntülenen Sarıkaya, Şahmaran dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bu dizide yer alan çıplak ve sevişme sahneleri ile de günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, dizidelki partneri Burak Deniz'le anıldı.

Medcezir dizisinden sonra dikkatleri üzerine çeken ancak aşk hayatında yaşadığı iniş-çıkışlarla gündemden düşmeyen Sarıkaya, cesur pozlarıyla ise hayranlarını büyülüyor.

Şahmaran çekimlerinden dolayı Adana'da bulunan ve orayı da çok sevdiğini söyleyen Sarıkaya, siyah elbisesi ile olay oldu.

Kusursuz fiziği ile mankenlere bile taş çıkartan Sarıkaya, 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci olmuştu.

Mnakenlik değil oyunculuk alanında ilerleyen ve güzelliğini konuşturan Sarıkaya'nın siyah-beyaz olarak paylaştığı fotoğrafta dil çıkarması da dikkati çekti.

Serenayss stili

Şahmaran dizisindeki oyunculuğu ve cesur kareleri ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkayai, siyah-beyaz olarak paylaştığı fotoğrafı ile gündeme bomba gibi düştü. Dil çıkardığı ve göğüslerini tuttuğu fotoğrafa yorum yağarken, kusursuz fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.

Sarıkaya için, "Daha ne kadar seksi olabilir diyoruz, daha da seksileşiyor" yorumları peş peşe geldi. Bazı hayranlarının aşk hayatından şikayet etmesi ise ayrıca dikkati çekti.

Serenay Sarıkaya, muhabirlerin, "Eski sevgiliniz Cem Yılmaz ile oyundan sonra bir mekanda eğlendiniz, yakınlaşmanız oldu. Yeniden bir aşk olur mu?" sorusuna, "Oyundan geldim, yorgunum. Görüşürüz" şeklinde yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, gazetecilerin, "Cem Bey'in hayatında bir kişi vardı. Size de, 'Canım', 'Hayatım' dedi" sözlerini ise yanıtsız bıraktı. Sarıkaya, ardından hızla evinin yolunu tuttu.