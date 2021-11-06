Serenay Sarıkaya'nın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Meğer o isim Çağatay Ulusoy'un...

Bir süredir Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddia edilen işletmeci Umut Evirgen, iddiaları doğrulayan bir itirafta bulundu. Umut Evirgen ve Çağatay Ulusoy ile ilgili şok bir gerçek de ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya, şimdilerde Netflix'te yayınlanacak olan ''Şahmeran'' dizisinin heyecanını yaşıyor.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra adı birçok aşk iddiasına karışan Serenay Sarıkaya, bir süredir işletmeci Umut Evirgen ile anılıyordu.

YALANLAMIŞTI

Bir dönem Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'la aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya, eylül ayında gazetecilerin, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna şöyle cevap vermişti:

''Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım.''





İDDİALARI DOĞRULADI

Ancak dün akşam, işletmeci Umut Evirgen'den şaşırtan bir açıklama geldi.

Magazin Masası'na konuşan Evirgen, Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğunu itiraf etti.

O DETAY ŞOKE ETTİ

Umut Evirgen ile ilgili şok bir gerçek de ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya, Medcezir dizisinde oynarken rol arkadaşı Çağatay Ulusoy ile aşk yaşamıştı. Ulusoy, güzel oyuncuyla birlikte olduğu dönemde, Umut Evirgen ile sıkı dosttu.

Bu gerçeği öğrenenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.