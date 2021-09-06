Serenay ve Umut'un aşkı doludizgin devam ediyor! Umut Evirgen'den yenir bir hamle daha..

Serenay ve Umut'un aşkı doludizgin devam ediyor! Umut Evirgen'den yenir bir hamle daha..

Melisa Şenolsun'dan ayrılan Umut Evirgen'in, Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. İkilinin mutlu olduğu ve Evirgen'in mekanında buluştuğu ise gelen bilgiler arasında.

Serenay Sarıkaya şu dönem iş hayatıyla değil ancak özel hayatıyla oldukça gündemde..

Bir ara Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündeme bomba gibi düşen Sarıkaya, şu sıralar gönlünü Umut Evirgen'e kaptırdı.

Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile aşk yaşayan Evirgen'in ise oyuncuyu mutlu etmek için elinden geleni yaptığı belirtildi.

İkili aşk yaşadıklarına ilişkin bir açıklama yapmazken, yeni bir iddia daha gündeme geldi.

SERENAY SARIKAYA İÇİN MEKAN KAPATTI

Serenay Sarıkaya’nın, Umut Evirgen’le buluştukları yer ortaya çıktı. Oyuncunun, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin mekanına gittiği öğrenildi.

Evirgen, içeride 5-6 müşterinin olduğu dakikalarda giriş yapan Sarıkaya için mekanı kapattı.

Çalışanlara talimat veren işletmecinin, o dakikadan sonra içeriye kimseyi aldırmadığı iddia edildi.

"HAYATIMA BİRİNİ ALMAYA HAZIR DEĞİLİM"

Öte yandan Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda bir dergiye verdiği röportajda, "Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim." açıklamasıyla dikkati çekmişti.