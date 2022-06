Serenaysss tarzı yıktı geçti! Serenay Sarıkaya derin dekolteli elbisesi ile Paris sokaklarında salındı...

Serenay Sarıkaya, Fransız bir mücevher markasının elçisi olarak davete katıldı. Sarıkaya'nın davet sonrası sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafları hayranlarının aklını başından aldı.

1 Temmuz 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelen Serenay Sarıkaya, ilk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle yaşadı.

Hemen akabinde Plajda filminde yer alan Sarıkaya, projelerine ara vermedi ve dizi yapmaya başladı.

İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna adım atan ve yine aynı yıl yine Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı dizisinde oynayan Sarıkaya, ilk başrolünü üstlendi.

Lale Devri ve Medcezir dizileri sayesinde parlayan ve birçok reklam anlaşmasına imza atan Sarıkaya, Adanalı'da oynadığı dönem Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katıldı.

2010 yılında düzenlenen Miss Turkey Yarışması'nda Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe Yarışması'nda temsil etme hakkı kazandı.

O dönemden itibaren hem aşkları hem de dizileri ile yıldızı parlayan Sarıkaya, sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla ortalığı yıkmaya devam ediyor.

Uzun zamandır ekranda yer almayan ancak reklam projeleri ile adından söz ettiren Sarıkaya, sosyal medya üzerinden yayınladığı son karelerle hayranlarının aklını başından aldı.

Serenay tarzı

Serenay Sarıkaya, bir Fransız mücevher markasının Paris'te düzenlenen davetine katıldı.

Davette pek çok ünlü isimle bir araya gelen Serenay Sarıkaya, çektirdiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraflara takipçilerden "Muazzam güzelsin" ,"Işıl ışılsın aşkım bu ne güzellik", "Altın kızım" gibi yorumlar geldi.

Markanın yeni koleksiyonu ‘Eden the Garden of Wonders of High Jewelry’ için Paris’e giden Sarıkaya, elbise olarak ise Maison Valentino imzalı bir kıyafet tercih etti.

İŞTE O KARELER