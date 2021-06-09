Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var'a katılan Aile Danışmanı Serhat Yabancı'ya bir seyirci, eşinin uykusunda başka kadınların ismini sayıkladığını söyleyince, aldatan erkeğin tepkileri anlatıldı.

Beyaz TV'deki Hayatta Her Şey Var programının sunucusu Nur Viral, bu hafta Aile Danışmanı Serhat Yabancı'yı konuk etti.

Canlı yayına telefon ile bağlanan bir seyirci, Serhat Yabancı'ya aldatıldığına dair şüpheleri olduğunu aktardı.

"5 yıllık eşim bana yavru ceylanım derdi, sürekli arar sorardı ama 2 senedir ne arıyor ne soruyor." ifadelerini kullanan seyirciye Nur Viral "Aradan 5 yıl geçmiş yavru ceylanlık kalmıyor, ondan olabilir mi?" dedi.

"GECE RÜYALARINDA İSİM SAYIKLIYOR"

Seyircinin devamında olayı, "Ama şöyle bir şey var, gece rüyalarında başka isim sayıklıyor. Ses kaydı aldım eşime gösterdim. Yine inkar ediyor. 'Eşimden boşanmak istiyorum ama kızım var' diye sayıklıyor, ben dayanamıyorum. Ben eşimi kendime geri nasıl bağlayacağım. Bakım yapıyorum, kıyafetlerimi değiştiriyorum." ifadeleriyle açıklaması üzerine stüdyoda şaşkınlık yaşandı.

Serhat Yabancı: Aldatan erkek uzaklaşmaya başlar VİDEO



"ALDATMA VAKASI VAR"

Bunun üzerine Serhat Yabancı, "Burada bir aldatma vakası var. Hem başka kadının ismini sayıklıyor. Hem de uzaklaşmaya başlamış. Aldatan erkek uzaklaşmaya başlar. Aramaması, eskisi gibi iltifat etmemesi aldatmayı gösteren tavırlar." dedi.

"BU ADAM DÜZELMEZ"

Yabancı, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Maalesef bir çok erkekte şunu görüyoruz. Eşi, anne kimliğine girdikten sonra adam başka tarafa doğru yöneliyor. Maalesef bazı adamlar böyle durumlar var. Aynı evde başka isimleri sayıklarken bu adam nasıl düzelir demeyin. Bu adam düzelmez.





"İMKANINIZ VARSA BOŞANMA ÖNCESİ BİRAZ YALNIZ KALIN"

Boşanın demiyorum ama boşanma öncesi 'ben biraz yalnız kalmak istiyorum dayanamıyorum, daha fazla tahammül edemiyorum' deyin. İmkanınız varsa mekanı bir değiştirin. Başka bir yerde kalabiliyorsanız deneyin ya da eşiniz gitsin. Eylem çok önemli, aynı yerde kalarak olmaz."

Nur Viral'in "5 sene önce ahu gözlüm, yavru ceylanım falan diyormuş ya 5 yıl geçmiş üzerinden. Söylememesi onun aldattığını da göstermez değil mi?" ifadelerinin üzerine Yabancı ise "Aldatma sinyalini şöyle aldım, bir isim sayıklıyor, bir de çok ilgi gösteren adam brden ilgiyi kesti." ifadelerini kullandı.