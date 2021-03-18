Serkan Kaya kimdir? Serkan Kaya nereli, kaç yaşında, evli mi? Serkan Kaya biyografisi..

Şarkılar Bizi Söyler programının 18 Mart yeni bölüm konuğu olan Serkan Kaya hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Serkan Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Serkan Kaya'nın biyografisi..

Arabesk müziği ile milyonların kulaklarının pasını silen Serkan Kaya, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu.

Hayatı ve biyografisine dair bilgiler araştırılmaya başlayan Serkan Kaya, "Mesele" şarkısıyla adını duyurmuştu.

Birçok başarılı şarkıya imza atan sanatçının özel hayatı ve yaşamı merak konusu oldu.

Serkan Kaya kimdir, kaç yaşında, evli mi? soruları araştırılıyor. İşte Serkan Kaya hakkında merak edilen bilgiler..

SERKAN KAYA KİMDİR?

1978'de Sivas’ta doğan Serkan Kaya, okul hayatını Sivas’ta Sivas Endüstri Lisesi’ni bitirmesinin ardından Ankara Armoni Mızıka Birliği’nde vatani görevini tamamladı. Askerliğin ardından İstanbul’a gelen Serkan Kaya, 2001’de ilk albümünü çıkardı. ,

Albümünün arkasından albüm çalışmasına ara veren Serkan Kaya, beste ve söz çalışmalarına yöneldi. 2011’de ‘Aşk Ne Demek Bilen Var mı?’ adındaki albümüyle müzik piyasasında ‘bitti’ denilen arabesk müziğe yeni bir bakış açısı getiren Serkan Kaya, yaptığı müziği ‘Modern Arabesk’ şeklinde tanımladı.

Bu albümdeki bütün şarkıların sözü ve müziğini de yazan Serkan Kaya, ‘Aşk Ne Demek Bilen Var mı?’ albümünün çıkış şarkısı olan ‘Sevemiyorum’ şarkısına klip çekti. Sonra da ‘Aşk Ne Demek Bilen Var mı?’ ve ‘Zor Bela’ adındaki şarkılarına klip çeken Serkan Kaya, bu süre içerisinde Türkiye’nin bir çok kentinde konser verdi.

Arabesk müzik formatına aykırı mekânlarda da ‘Arabesk Geceleri’ konseptini sokarak bir ilki gerçekleştiren Serkan Kaya, büyük bir beğeni kazanarak Arabesk müzikte yeni bir çığır açtı. 3 senelik bir çalışmanın arksından 16 Mart 2015 tarihinde ‘Gönül Bahçem’ albümüyle müzik dünyasında ‘Arabesk Müziğin Yeni Starı’ olarak gösterilen Serkan Kaya, Türkiye’de ‘Arabesk’ müziğini yeniden canlandırdı. ‘Gönül Bahçem’ albümüyle en çok satanlar listesinde yer alan Serkan Kaya, 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Fantezi - Halk Müziği (Erkek)" ödülünü kazandı.

SERKAN KAYA'NIN EŞİ AYŞEGÜL KALFA

Serkan Kaya'nın eşi Ayşegül Kalfa ile 2013 yılında dünyaevine girdi. Ayşegül Kalfa ile hayatını birleştiren Serkan Kaya'nın Çağan adında bir oğlu vardır.