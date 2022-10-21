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    Serkan Toper, Ersan Şen'i protesto etti

    Konuk oldukları programda ekonomi tartışması yaşayan ikili arasında gerginlik giderek yükselirken Hukukçu Serkan Toper, söz sırası alamadığı için Ersan Şen'e arkasını döndü.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 10:24
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    Serkan Toper, Ersan Şen'i protesto etti

    TV100 ekranlarında yayınlanan Sağlı Sollu programında gergin dakikalar yaşandı.

    Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğnü yaptığı programda, Ceza Hukukçusu Prof Dr. Ersan Şen ile Hukukçu Serkan Toper arasında ipler gerildi.

    Ekonomi gündemini değerlendiren ikili arasında başlayan tartışma, ilginç bir protestoyla devam etti.

    "Arkamı dönerim, protesto ediyorum"

    Ersan Şen'in kendisini dinlemediğini ve söz hakkı alamadığını vurgulayan Serkan Toper, "Arkamı dönerim, protesto ediyorum, benim söz hakkımı gasbediyor şu an." dedi.

    Serkan Toper ekranlara sırtını dönerken, Ersan Şen de bu protestoya tepki gösterdi.

    "Kendi söyler kendi dinler"

    Toper'in tavrına Şen, "İstediği gibi öyle hareketler yapsın. O kendi söyler kendi dinler." diyerek yanıt verdi.

    Serkan Toper, Ersan Şen i protesto etti #1

    Serkan Toper, Ersan Şen i protesto etti #2


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