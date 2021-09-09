Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan neden ayrıldı? İlayda Alişan sessizliğini bozdu

Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan neden ayrıldı? İlayda Alişan sessizliğini bozdu

Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın Masumiyet dizisinde başlayan aşkları kısa sürdü. Çift geçtiğimiz ay ayrılırken, ilk açıklama ise İlayda Alişan'dan geldi.

Masumiyet dizisinde yer alan ardından Bodrum'da el ele görüntülenen Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan ayrıldı.

İlişki sürecinde sık sık fotoğraf atan ve birbirinin fotoğraflarına aşk dolu yorumlar yapan çiftin ayrılığı herkesi üzdü.

Hayranları ani bir kararlar yollarını ayıran ikiliden uzun süredir bir açıklama beklerken, o açıklama İlayda Alişan'dan geldi.

Alişan uzun bir sürenin ardından, Serkay Tütüncü ile biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

"EVET İLİŞKİM BİTTİ"

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen İlayda Alişan, özel hayatı hakkındaki sorulara yanıt verdi.

25 yaşındaki oyuncu, "Evet, ilişkim bitti. Neden bittiği hakkında konuşmak istemiyorum." dedi.

YOĞUNUM SETTEN SETE KOŞTURUYORUM"

Kırmızı Oda dizisinde rol alacak olan Alişan, "Bu aralar setten sete koşturuyorum. Hem dizi hem de sinema filmi için yoğun bir şekilde çalışıyorum." dedi.