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    Ses sanatçısı Gönül Akkor'un son hali ortaya çıktı

    Geçirdiği beyin ameliyatı sonrası camiadan çekilen sanatçı Gönül Akkor'un sağlık durumunun kötü gittiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2022 - 14:25
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    Ses sanatçısı Gönül Akkor'un son hali ortaya çıktı

    Bir dönem sesiyle fırtınalar estiren Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor, 28 yıldır sahnelerden uzak.

    Türk pop'unun bir başka önemli ismi Kâmuran Akkor'un ablası olan Gönül Akkor, son albüm çalışmasını Sezen Aksu'nun ısrarıyla 1994 yılında yaptı.

    Şeker ve tansiyon ile mücadele eden Akkor, uzun zamandır Şile'de yaşıyor.

    2002 yılında geçirdiği beyin ameliyatından sonra bir daha görüntülenemeyen Gönül Akkor, hafıza ve konuşma güçlüğü çekiyor.

    Son hali duygulandırdı

    80 yaşındaki Akkor'un son hali, Onur Akay tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

    Onur Akay, “Türk sanat müziğinin en değerli ismi Gönül Akkor, çok büyük sağlık sorunları yaşıyor ve siz takipçilerimden o büyük sese dua istiyorum...” ifadelerini kullandı.

    Ses sanatçısı Gönül Akkor un son hali ortaya çıktı #1

    Ses sanatçısı Gönül Akkor un son hali ortaya çıktı #2

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