Muhabire tokat atan Muharrem Sarıkaya özür diledi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı programda ses ayarı yapan muhabire attığı tokatla gündeme gelen gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan açıklama geldi.

Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kente giderek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan Muharrem Sarıkaya, o anlarda ses ayarı yapanİhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep muhabiri Ahmet Demir'e tokat atarak büyük bir skandala imza atmıştı.

ÖZÜR DİLEDİ

Olay sonrası büyük tepki toplayan Sarıkaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Açıklamasında özür dileyen Muharrem Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum.

Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir’den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın’dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim.

Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum… Muharrem SARIKAYA"









Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı VİDEO ARŞİV

FATMA ŞAHİN: ÇOK YANLIŞTI

Olayla ilgili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'den de bir açıklama geldi.

Sarıkaya'nın tepkisinin yanlış olduğunu söyleyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. Muharrem Sarıkaya kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi."