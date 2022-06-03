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    Sessiz sedasız evlendi, anne oldu! Atiye'nin gizemli kocası bakın kim çıktı...

    Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren şarkıcı Atiye'nin eşi, takipçileri tarafından merak ediliyordu. Atiye'nin kocası, müzik sektörünün ünlü isimlerinden biri çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 15:36
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    Sessiz sedasız evlendi, anne oldu! Atiye'nin gizemli kocası bakın kim çıktı...

    Annesi Hollandalı olan Atiye, 22 Kasım 1988’de Almanya’nın Bremen şehrinde doğdu.

    2006'de çıkış şarkısı "Don't Think" ile Türkiye'de ün kazanan Atiye, Grammy Ödül Törenine katılan ilk Türk şarkıcı oldu.

    "Salla", "Kal", "Soygun Var", "Aşkistan", "Ya Habibi" şarkılarıyla milyonlara adını duyuran Atiye, birden bire piyasadan geri çekilmişti.

    Ünlü şarkıcı, ortadan kaybolduğu sıralarda dünya evine girdi.

    2018 yılında sessiz sedasız evlenen Atiye, kızı Ferah Feza'yı da kucağına aldı.

    Anne olma sevincini yaşayan ünlü popçu, üç yıllık aranın ardından ‘Ses Seda Yok’ adlı yeni şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktı.

    Almanya'da nikah masasına oturan Atiye, eşi ile kameralardan uzak durmayı tercih ediyor. Atiye'nin eşi kimdir sorusu ise sevenlerinin aklında yerini koruyor.

    Eşi ortaya çıktı

    Atiye evlendiği eşi ile 1 yıl sonra fotoğrafını paylaştı.

    Atiye’nin eşinin kim olduğu ise o kareyle ortaya çıktı. Atiye, prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile hayatını birleştirdi.

    Çiftin aynı müzisyen ekibi içerisinde yer alması ile tanıştıkları düşünülüyor.

    İşte Atiye'nin gizemli kocası...

    Sessiz sedasız evlendi, anne oldu! Atiye nin gizemli kocası bakın kim çıktı... #1

    Sessiz sedasız evlendi, anne oldu! Atiye nin gizemli kocası bakın kim çıktı... #2

    Sessiz sedasız evlendi, anne oldu! Atiye nin gizemli kocası bakın kim çıktı... #3

    Sessiz sedasız evlendi, anne oldu! Atiye nin gizemli kocası bakın kim çıktı... #4

    Sessiz sedasız evlendi, anne oldu! Atiye nin gizemli kocası bakın kim çıktı... #5


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