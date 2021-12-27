Set arkası görüntüler ortaya çıktı! Gönül Dağı'nda Ramazan ve Asuman'ın samimi hallerine bakın

Set arkası görüntüler ortaya çıktı! Gönül Dağı'nda Ramazan ve Asuman'ın samimi hallerine bakın

Gönül Dağı'nda Asuman ve Ramazan karakterine hayat veren Hazal Çağlar ile Cihat Süvarioğlu, set dışında da oldukça samimi. İki yakın arkadaş olan ikilinin, kamera arkası görüntüleri dikkati çekti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde, Hazal Çağlar ve Cihat Süvarioğlu'nun uyumu herkes tarafından beğenildi.

Ramazan'ın Asuman'a olan sonsuz aşkı seyircilerden tam not alırken, Asuman'ın söylediği türküler ise herkesin kalbine dokundu.

Ramazan'ın sempatik halleri gülümseten anlara sahne olurken, son fragmanda yine Asuman'la ayrıldıkları görüldü.

Ramazan ve Asuman'ın yeniden ayrılması seyircisinin tepkisini çekerken, Youtube üzerinden kamera arkası görüntüler paylaşıldı.

Ortaya çıkan kamera arkası görüntüleri sette yaşanan eğlenceli anları ve Hazal Çağlar ile Cihat Süvarioğlu'nun samimi hallerini ortaya çıkardı.

ASUMAN VE RAMAZAN'IN KAMERA ARKASI ANLARI

Eskişehir’de havalar soğuk ve çalışma şartları zorlaşıyor ama dizinin setinde sımsıcak bir ortam var.

Kamera arkası görüntülerde oyuncuların birbirleri ile olan yakınlıkları ve aile ortamı kurmuş olmaları dikkatlerden kaçmadı.

Özellikle Ramazan ve Asuman'ın samimi halleri seyircisini sevindirdi. Set dışında yakın arkadaş olan ikili, keyifli anlar yaşattı.