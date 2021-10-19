'Set çalışanlarına hakaret etti' denilmişti! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit sessizliğini bozdu

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in kendilerine hakaret ve küfür ettiğini öne süren set çalışanları, Özçivit hakkında suç duyurusunda bulundu. Özçivit, konu ile ilgili ilk kez konuştu.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrolünde yer alan Burak Özçivit hakkında ortaya atılan iddia geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düştü.

Kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında Burak Özçivit'in kendilerine hakaret ve küfür içeren sözler söylediğini iddia eden 4 set çalışanı, Özçivit hakkında suç duyurusunda bulundu.

''KİMSE AĞZINI AÇIP TEK BİR KELİME SÖYLEMEDİ''

Müştekilerden A.Ö., dizi setinde kamera asistanı olarak çalıştığını söyleyerek, ''Olay günü çalışıyordum. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit içinde bulunduğu çadırdan çıkarak set görevlilerinin olduğu yere doğru, tek tek gözlerimizin içine bakarak küfür etti. Sonra seti terk etti. Hemen geri döndü ve aynı küfürleri bir daha söyledi. Set çalışanları Burak Özçivit'İn ettiği küfürleri duyunca şok girdi ve kimse ağzını açıp tek bir kelime bile söylemedi. Şüphelinin daha önceden de farklı kişilere bu kadar ağır olmasa da benzer hareketleri olmuştur.'' diyerek oyuncudan şikayetçi olduğunu söyledi.

İddiaların ardından hareket geçen Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Burak Özçivit hakkında, 'birden fazla kişiye yönelik alenen hakaret' suçundan soruşturma başlattı.

''AĞZIMDAN ASLA KÜFÜR VE HAKARET ÇIKMAMIŞTIR''

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Özçivit, ''Set ortamının stresli olduğu doğrudur ama ağzımdan asla küfür ve hakaret çıkmamıştır. Bu küfürleri edebilecek bir kişi olmadığımı da beni yakınen tanıyan herkes bilir.'' dedi.

''BEYANLARI İNANDIRICI VE KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL''

Müştekiler ile yapımcı firma arasında birtakım anlaşmazlıklar olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, ''Bu kişiler, ihtilafların çözümü için benim ismimi bu olaya dahil ederek yapımcı firmayı zor durumda bırakmayı amaçlıyor. Set ortamında yüze yakın kişi vardır. Şirketle anlaşmazlıkları olan tarafın amacı, benim üzerimden olduğunu iddia ettikleri alacaklarını almaktır. Dolayısıyla beyanları inandırıcı ve kabul edilebilir değildir.'' ifadelerini kullandı.

Savcılık, suçun 'uzlaşma' kapsamındaki suçlardan olması nedeniyle dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.