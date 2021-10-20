Sete çıkan EDHO'ya yeni transfer! O isim 'Nina' rolünü oynayacak...

Seyircilerinin dört gözle beklediği EDHO 7. sezon çekimlerine tam gaz devam ederken, ana kadroya yeni bir isim katıldı. Aylin Veziroğlu, Nina rolüyle yeni sezonda ekranlarda olacak.

Televizyon dizilerinin fenomen ismi EDHO, seyircisiyle buluşmak için geri sayıma başladı.

200. bölümüyle ekranlara hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 7. sezon çekimleri tüm hızıyla sürüyor.

Uğur Yücel, Nurseli İdiz, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü gibi birçok usta ismi buluşturan dizinin ilk bölümünün 26 Ekim’de yayında olması planlanıyor.

KADROYA YENİ TRANSFER

Nefes nefese olayların ekrana geleceği dizinin kadrosuna yeni oyuncular katılmaya devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak güzel oyuncu Aylin Veziroğlu ekibe dahil oldu.

"NİNA" KARAKTERİ

Ana kadroya katılan Aylin Veziroğlu “Nina” rolüne hayat verecek.

AYLİN VEZİROĞLU KİMDİR

Aylin Veziroğlu, 1997'de Kocaeli’nde doğdu. Ailesi de kendisi gibi oyunculuğa ilgili olan Veziroğlu, Kocaeli Tabip Odası’nda eğitim almıştır.

Tiyatro Kasabası oyuncularına dahil olan Aylin Veziroğlu, pek çok tiyatro oyununda rol alsa da “Sevgili Doktor” adlı oyunla herkes tarafından tanınmıştır.

Tiyatro oyunlarıyla dikkat çeken oyuncu 2019 yılında Fox Tv ekranlarında yayınlanan “Yasak Elma” dizisinde rol almıştır. Rol aldığı bu dizide Yiğit’in sevgilisi Selin karakteriyle büyük beğeni alan güzel oyuncunun bir sonraki yer aldığı dizi TRT 1 ekranlarında yayınlanmış olan “İncir Ağacı” adlı günlük dizi olmuştur. Bu dizide Hicran karakterine hayat vermiştir.

“Prangalı Yarim” dizisi ile ilk kez ekranlara gelen Aylin Veziroğlu, dizide Tuğçe karakterine hayat vermiştir. Veziroğlu, Kanal 7'deki Emanet dizisinde de oynamıştır.