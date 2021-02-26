Seslendirdiği türkülerle adından sıkça söz ettiren Sevcan Orhan, İbo Show’un bu haftaki konukları arasında yer alıyor. İzleyiciler, Sevcan Orhan’ın hayatını merak ediyor.

Türk Halk Müziği türündeki şarkılarıyla tanınan Sevcan Orhan, Star TV ekranlarının en sevilen programı İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alıyor.

İbo Show programının hayranları, Sevcan Orhan'ın hayatını ve biyografisini araştırıyor.

Peki, Sevcan Orhan kimdir, kaç yaşında? Sevcan Orhan nereli, kiminle evli? İşte Sevcan Orhan'ın hayatı ve biyografisi..

SEVCAN ORHAN KİMDİR?

16 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Sevcan Orhan, Erzincan kökenli bir aileden gelmektedir.

1994 yılında babasından öğrendiği kara düzen bağlamayla müzik hayatına ilk adımını atmıştır. Aynı yıl profesyonel eğitim almak isteyen Sevcan Orhan, özel bir müzik okulunda nota, solfej, bağlama ve repertuar dersleri almaya başlamış ve bu arada ortaokul ve lise öğrenimini tamamlamıştır.

Lise yıllarında Milliyet gazetesinin düzenlediği Liselerarası Türk Halk Müziği Yarışması’nda 3. olan Orhan, 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservataurı Ses Eğitimi bölümünü kazanmıştır.

2000 yılında müzik eğitimine devam ederken ilk solo çalışması olan “Nenni Bebek” isimli albümünü çıkarmıştır. Aynı yıl yaklaşık yedi yıl eğitim aldığı Müzik Okulunda solfej ve bağlama dersleri vermeye başlayan Orhan, 2003 yılında üçüncülük derecesiyle mezun olmuştur.

2003 yılında “Bir Türküydü Yaşamak” isimli ikinci solo albümünü müzikseverlere sunmuştur. 2006 yılında TRT aracılığıyla programcılığa başlayan Orhan, 4 yıl süreyle canlı olarak yayınlanan “Tatlı Dile Güler Yüze” adlı müzik programının sunuculuğunu ve solistliğini yapmıştır.

Ayrıca Cem Radyo’da “Sazında Ustalar” adlı müzik programını hazırlayıp sunmuştur. 2008 yılında türkü ve bestelerden oluşan "Adı Aşk" isimli albümünü müzikseverlerle buluşturmuştur.

2010 yılında “Cem Radyo”da “Sevcan Orhan Mikrofonda” adlı programı hazırlayıp sunan Sevcan Orhan, erken yaşlarda başladığı müzik yaşamı boyunca yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivallerde yer almıştır.

2012 yılında Star TV’de Ayşe Özyılmazel’in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte ‘Alişan ile Sevcan’ isimli sabah programını sunmuştur.

Çok sayıda ödül ve plakete sahip olan Orhan, 2006 yılında bağlama sanatçısı Ümit Yılmaz ile dünya evine girmiştir.

SEVCAN ORHAN ALBÜMLERİ

Nenni Bebek (2000)

Bir Türküydü Yaşamak (2003)

Adı Aşk (2008)

Zemheriden Ötesi Bahar (2011)

Düşten Gerçeğe (2014)

SEVCAN ORHAN PROGRAMLARI