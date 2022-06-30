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    Sevda Erginci estetik güzeli çıktı! Eski halini görenler hayretten çıkamadı...

    Seni Kalbime Sakladım dizisinde Zeynep karakteriyle ekranlara dönen Sevda Erginci, eski kareleriyle gündem oldu. Erginci'nin estetiksiz hali, görenleri hayrete düşürdü.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 17:15
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    Sevda Erginci estetik güzeli çıktı! Eski halini görenler hayretten çıkamadı...

    Oyunculuk kariyeri Ozan Güven'in kendisini bir çocuk oyununda keşfetmesi ile başlayan Sevda Erginci, yeni dizisiyle ekranlarda.

    Karagül dizisindeki Ayşe karakteriyle çıkış yakalayan Sevda Erginci, ardından  Hayat Bazen Tatlıdır, Ver Elini Aşk, Yasak Elma, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Elkızı dizileriyle zirve yaptı.

    Şimdilerde TRT1 ekranlarının yeni dizisi Seni Kalbime Sakladım ile ekranlara dönen Sevda Erginci, izleyicilerin merak konusu oldu.

    28 yaşındaki ünlü oyuncu, zaman zaman magazin gündemine de geliyor. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Yılmaz Kunt ile aldatma iddiaları ortaya çıkan Erginci, beraberliğini sürdürüyor.

    Öte yandan sosyal medyada aktif olan ünlü oyuncu, güzelliğiyle de beğeni topluyor. Yıllar içerisinde büyük bir değişime uğrayan Sevda Erginci'nin eski hali olay oldu.

    Estetik güzeli çıktı

    Sevda Erginci’nin vücudunun birçok bölümünde estetik olduğu öne sürülüyor.

    Ayrıca burun düzeltme estetiği, dudak dolgusu, çene dolgusu, kaş kaldırma gibi mini operasyonlarla da gündeme gelmişti.ise görenleri şoke ediyor.

    İşte Sevda Erginci'nin eski hali ve şimdiki güzelliği...

    Sevda Erginci estetik güzeli çıktı! Eski halini görenler hayretten çıkamadı... #1

    Sevda Erginci estetik güzeli çıktı! Eski halini görenler hayretten çıkamadı... #2

    Sevda Erginci estetik güzeli çıktı! Eski halini görenler hayretten çıkamadı... #3

    Sevda Erginci estetik güzeli çıktı! Eski halini görenler hayretten çıkamadı... #4

    Sevda Erginci estetik güzeli çıktı! Eski halini görenler hayretten çıkamadı... #5

    Sevda Erginci estetik güzeli çıktı! Eski halini görenler hayretten çıkamadı... #6

    Sevda Erginci estetik güzeli çıktı! Eski halini görenler hayretten çıkamadı... #7


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