Sevda Erginci gömleğinin düğmelerini açınca...'Hazine göründü'

Yasak Elma dizisinde rol alan Sevda Erginci'nin cesur pozları gündem oldu.

Oyunculuk kariyeri Ozan Güven'in kendisini bir çocuk oyununda keşfetmesi ile başlayan Sevda Erginci, Yasak Elma dizisinde rol alıyor.

Karagül dizisindeki Ayşe karakteriyle çıkış yakalayan Sevda Erginci, ardından Hayat Bazen Tatlıdır, Ver Elini Aşk, Yasak Elma, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Elkızı dizileriyle zirve yaptı.

Öte yandan sosyal medyada aktif olan ünlü oyuncu, güzelliğiyle de beğeni topluyor.

Sevda Erginci'den derin dekolte

Estetik dokunuşlarla yeni bir görünüme kavuşan Sevda Erginci, Instagram'daki kareleriyle dikkat çekti.

Siyah gömleğinin düğmelerini açarak poz veren Seva Ergin, göğüs dekoltesiyle göz kamaştırdı.

Hayranlarından beğeni yağan karelere binlerce yorum da geldi. Güzelliğiyle tam not alan Erginci'nin iddialı pozları, sosyal medyaya damgasını vurdu.

İşte o kareler...