Sevda Erginci kayalıklara yaslandı, derin yırtmacıyla şov yaptı! 'Hanginiz taş'

Sevda Erginci kayalıklara yaslandı, derin yırtmacıyla şov yaptı! 'Hanginiz taş'

Seni Kalbime Sakladım dizisinde Zeynep karakteriyle ekranlara dönen Sevda Erginci, son pozuyla beğeni topladı.

Sevda Erginci, yeni dizisi Seni Kalbime Sakladım ile ekranlarda.

Karagül dizisindeki Ayşe karakteriyle çıkış yakalayan Sevda Erginci, ardından Hayat Bazen Tatlıdır, Ver Elini Aşk, Yasak Elma, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Elkızı dizileriyle zirve yaptı.

Şimdilerde TRT1 ekranlarının yeni dizisi Seni Kalbime Sakladım ile ekranlara dönen Sevda Erginci, izleyicilerin merak konusu oldu.

28 yaşındaki ünlü oyuncu, zaman zaman magazin gündemine de geliyor. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Yılmaz Kunt ile aldatma iddiaları ortaya çıkan Erginci, beraberliğini sürdürüyor.

Öte yandan sosyal medyada aktif olan ünlü oyuncu, güzelliğiyle de beğeni topluyor.

Sevda Erginci'den yeni paylaşım

Son olarak beyaz derin dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle kayalıklarla poz veren ünlü oyuncu, adeta fizik gösterisi yaptı.

Beyazlar içindeki pozunu Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sunan Sevda Erginci, tam not almayı başardı.

Takipçilerinden bazıları, "Taş gibisin","Çok güzelsin", "Fiziğe bak", "Güzeller güzeli" gibi yorumlar yazdı.