Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt barıştı mı? Büyük aşkı ifşa bitirmişti!

Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt barıştı mı? Büyük aşkı ifşa bitirmişti!

Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt'un evliliğe giden ilişkisi, Kunt'un avukat Seray Öztürk'e attığı mesajlar ortaya çıkınca bitmişti. Ancak yollarını ayıran ikilinin yeniden barıştığı iddia edildi.

Başarılı oyuncu Sevda Erginci meslektaşı Yılmaz Kunt ile aşk yaşamaya başlamış, çift birlikte tatilde görüntülenmişti.

Evlenecekleri konuşulan ve adım adım nikah masasına giden çiftin aşkını, avukat Seray Öztürk bitirdi.

Seray Öztürk sosyal medya hesabından Yılmaz Kunt'un kendisine attığı mesajları ifşa ederek, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Gerçekten yaptığına ne denir?" diye yazdı.

Bunun akabinde Sevda Erginci, evliliğe giden ilişkisini bitirdi ve konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

İkilinin ayrılığının ardından kısa bir süre geçmişken, çiftin aşklarına bir şans daha verdiği iddia edildi.

SEVDA ERGİNCİ VE YILMAZ KUNT BARIŞTI MI?

Nikah masasına oturması beklenirken ayrılan Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt'un barıştığı iddia edildi.

Erginci ve Kunt'un Akyaka'da tatil yaptığı ortaya çıktı. İkili, barışmanın ardından sosyal medya hesaplarından yeniden birbirlerini takip etmeye başladı. İkliden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.