Petrol
98.45
4.27%
Euro
18.1017
-0.47%
Dolar
18.616
0.17%
Altın
1.014
-0.82%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
366.055
-0.51%
BTXN Coin
10.07
-4.91%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Sevda Mecburi İstikamet filminin tanıtım videosu yayınlandı! Çağan Irmak yine çok hüzünlendirecek

    Çağan Irmak’ın senaryosunu üstlendiği Sevda Mecburi İstikamet filminin tanıtım videosu yayınlandı. Hüzünlü sahneleriyle izleyici karşısına çıkacak. İşte tanıtım videosu…
    • 08.10.2022 - 17:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sevda Mecburi İstikamet filminin tanıtım videosu yayınlandı! Çağan Irmak yine çok hüzünlendirecek

    Başrollerinde Kubilay Aka, Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Elif Ceren Balıkçı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

    Çağan Irmak’ın senaryosunu kaleme aldığı sinema filminin yapımcılığını ise Orchestra Content üstlendi.

    Diğer yandan Hababam Sınıfı, Gülen Gözler gibi filmlerde rol alan Yeşilçam’ın sevilen ismi Sevda Aktolga, uzun zamandan sonra ilk kez Sevda Mecburi İstikamet filminde oynayacak.

    Merakla beklenen sinema filminin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Film, 6 Ocak 2023’te sinemalarda!

    Sevda Mecburi İstikamet filminin tanıtım videosu yayınlandı! Çağan Irmak yine çok hüzünlendirecek #1

    Sevda Mecburi İstikamet konusu

    Film 70’lerden 2000’lere uzanan bir yol hikayesini ele alıyor. Ünlü bir oyuncunun kızıyla olan yarım kalmış hikayesini tamamlamak için çıktığı yolu konu alıyor. İşte Sevda Mecburi İstikamet filminin tanıtım videosu…

    Sevda Mecburi İstikamet tanıtım videosu İZLE


    Avrupa'da kış öncesi enerji tasarrufu uygulamaları arttı
    Dünya

    Avrupa'da kış öncesi enerji tasarrufu uygulamaları arttı

    New York'ta sığınmacılar nedeniyle OHAL ilan edildi
    Dünya

    New York'ta sığınmacılar nedeniyle OHAL ilan edildi

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Görüş Bildir