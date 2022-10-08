Sevda Mecburi İstikamet filminin tanıtım videosu yayınlandı! Çağan Irmak yine çok hüzünlendirecek

Sevda Mecburi İstikamet filminin tanıtım videosu yayınlandı! Çağan Irmak yine çok hüzünlendirecek

Çağan Irmak’ın senaryosunu üstlendiği Sevda Mecburi İstikamet filminin tanıtım videosu yayınlandı. Hüzünlü sahneleriyle izleyici karşısına çıkacak. İşte tanıtım videosu…

Başrollerinde Kubilay Aka, Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Elif Ceren Balıkçı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Çağan Irmak’ın senaryosunu kaleme aldığı sinema filminin yapımcılığını ise Orchestra Content üstlendi.

Diğer yandan Hababam Sınıfı, Gülen Gözler gibi filmlerde rol alan Yeşilçam’ın sevilen ismi Sevda Aktolga, uzun zamandan sonra ilk kez Sevda Mecburi İstikamet filminde oynayacak.

Merakla beklenen sinema filminin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Film, 6 Ocak 2023’te sinemalarda!

Sevda Mecburi İstikamet konusu

Film 70’lerden 2000’lere uzanan bir yol hikayesini ele alıyor. Ünlü bir oyuncunun kızıyla olan yarım kalmış hikayesini tamamlamak için çıktığı yolu konu alıyor. İşte Sevda Mecburi İstikamet filminin tanıtım videosu…