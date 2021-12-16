Sevenleri merak ediyor: İşte Müge Anlı'nın doğum günü tarihi

TV ekranlarının sevilen yüzü Müge Anlı'nın sıkı takipçileri, "Müge Anlı ne zaman doğdu" sorusuna yanıt arıyordu. İşte Müge Anlı'nın doğum günü tarihi...

ATV ekranlarında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" adlı programıyla binlerce olayı aydınlatan Müge Anlı, milyonlar tarafından izleniyor...

Başarısı ve dobra tavırlarıyla tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen başarılı isme dair birçok bilgi de merak konusu.

Özellikle Müge Anlı'nın doğum tarihi sıklıkla araştırılıyor. Sosyal medyada birçok kişi Anlı için doğum günü sürprizleri yapıyor, hediyeler gönderiyor.

"Torunum ve ailemle vakit geçirmeyi seviyorum" diyen Müge Anlı'nın yeni yaş günü için kutlamalar başladı.

İşte aralık ayında doğan Müge Anlı'nın doğum tarihi ve merak edilenler...

MÜGE ANLI'NIN DOĞUM GÜNÜ

Müge Anlı, doğum günü için kendisine gönderilen pastayı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Akabinde ise doğum günü merak konusu oldu.

47 yaşındaki Türk sunucu ve Gazeteci olan Müge Anlı 1973 yılında İstanbul'da doğmuştur.

19 Aralık tarihinde doğan Müge Anlı yay burcudur.