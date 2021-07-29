Sevenleri tanımakta zorlandı! 63 yaşındaki Zerrin Özer'in değişimi merak uyandırdı: Photoshop mu, estetik mi?

Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Zerrin Özer, yüzündeki değişimle dikkati çekti. Usta sanatçı Özer'i görenler tanımakta zorluk çekerken "Estetik mi, photoshop mu?" sorusu merak konusu oldu.

63 yaşındaki ünlü sanatçı Zerrin Özer, her hareketiyle adından söz ettirmeyi baaşran isimler arasında yer alıyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Özer, paylaşımlarıyla bir hayli ses getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından, "Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir." şeklinde paylaşımda bulunan Zerrin Özer, sosyal medyada gündem olmuştu.

Bazı hayvanseverler, "Keşke duygularınızı dile getirirken en sadık dostlarımızı aşağılayacak ifadeler kullanmasaydınız. Çünkü hiç hak etmiyorlar, tüm kötülük insanlardan geliyor." yorumunda bulununca, sanatçı geri adım atıp özür dilemişti.

PAYLAŞIMIYLA GÜNDEM OLDU

Çok geçmeden usta sanatçı Zerrin Özer'den yeni bir paylaşım daha geldi. Özer, bu kez değişimiyle gündemdeydi.

Yeni klibi için hazırlıklara başlayan usta sanatçı, Instagram hesabından son halini paylaştı.

Yüzündeki değişimle dikkat çeken Özer, paylaşımına, "Canlarım; canım dostum, kıymetlim ve çok başarılım. Gururum Fatih Sarıkaya. Tüm ekibiyle hem eğlendik hem de klip çekimine hazırlıklar yaptık. Yahu biz şahaneyiz" notunu yazdı.

ESTETİK Mİ, PHOTOSHOP MU?

Zerrin Özer'in son halini görünce tanımakta güçlük çeken sosyal medya kullanıcıları, ''Estetik mi yaptırdın yoksa photoshop mu?'' yorumlarında bulundu.

Yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettiren Seda Sayan ise Zerrin Özer'in son haline yorumsuz kalamadı. Fotoğrafa yorum yapan Sayan, "Güzelim benim maşallah sana" dedi.