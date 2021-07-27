Sevenlerine müjde! Birce Akalay ekranlara dönüyor... Sevilen dizide rol alacak!

''Babil'' dizisindeki performansı ile kendine hayran bırakan Birce Akalay'ın, ekranların sevilen dizisinde rol alacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. Peki Birce Akalay hangi dizide rol alacak?

Son olarak "Kuş Uçuşu" adlı Netflix dizisi için kamera karşısına geçen Birce Akalay, yaz sezonunda bir yandan dinlenirken bir yandan yeni proje görüşmelerini sürdürüyor.

Hayranları, Akalay'ın yeni sezonda hangi dizide rol alacağını merak ederken ekranların sevilen dizisinde rol alacağı haberi gündeme bomba gibi düştü.

BİRCE AKALAY SON YAZ'A TRANSFER OLUYOR

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği ve başrollerinde Ali Atay ve Alperen Duymaz'ın yer aldığı Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'da adeta yaprak dökümü yaşanmış ve Funda Eryiğit, Erdem Şanlı, Şebnem Dönmez ve Emre Karayel diziye veda etmişti.

Dizide Canan karakterine hayat veren Funda Eryiğit‘in ayrılığından sonra diziye çok etkili bir başrol kadın oyuncunun dahil olacağı konuşuluyordu.

Çekimleri bu sezon İzmir'den İstanbul'a taşınacak olan dizide, bu etkili rol için son olarak "Kuş Uçuşu" adlı Netflix dizisinde kamera karşısına geçen Birce Akalay'a teklif götürüldüğü öğrenildi.

Birce Akalay ve O3 medya arasında görüşmelerin sürdüğü iddia edilirken Birce Akalay ya da yapımcıdan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.