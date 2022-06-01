Seversin dizisinin Asya'sı: İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kanal D ekranlarının yaz dizisi Seversin ile setlere dönen İlayda Alişan, Asya karakterine hayat verecek. Peki İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? İşte hakkındaki bilgiler...

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan "Seversin" dizisi, seyircilerin yaz aylarında ilgisini çekmeye hazırlanan yapımlar arasında yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Seversin, 1 Haziran Çarşamba akşamı ilk bölümüyle ekranlarda.

İlayda Alişan'ın Asya, Burak Yörük'ün ise oyuncu Tolga Tuna karakterine hayat vereceği romantik komedi türündeki dizi, bir aşk hikayesini anlatacak.

Seyirciler, Seversin'in Asya'sı İlayda Alişan hakkındaki bilgileri de sorguluyor.

Son olarak Masumiyet dizisinde rol alan İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular gündemde yer alıyor.

Peki İlayda Alişan kimdir? İşte hakkında merak edilen bilgiler...

Seversin dizisi Asya karakteri

Asya, İstanbul’un kenarda kalmış bir semtinde dünyaya gözlerini açmıştır. Ailesinin üç numaralı kızıdır. Babasını on yaşındayken kaybetmiştir. Güzel, alımlı bir kızdır. Giydiği üzerine yakışır, hafif bir makyaj yaptığında bile dönüp dönüp kendisine baktıranlardandır. Ama o bunu da yapmaz, öyle makyajla falan çok işi yoktur.

Sadelik onu en iyi anlatan kelimedir. Zincir giyim mağazalarından birinde tezgahtar olarak çalışmakta, aynı zamanda üniversite sınavlarına kendi imkanları dahilinde hazırlanmaktadır.

İyi bir üniversitenin akşam bölümünde Edebiyat Fakültesi’nde okumak en büyük hayalidir. Edebiyata, şiire meraklıdır ama bunları kimselere göstermez. Yayınlanmış bir kitabının olması, kimselerin bilmediği en büyük hayalidir.

Gözü karadır, hakkını yedirmez, yapılan bir kötülüğü yarına ertelemez, unutmaz. Bu “Erkek Fatma” özelliğinden dolayı da rahmetli babasının en sevdiği kızı olmuştur Asya.

İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında?

İlayda Alişan 26 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2022 yıl itibariyle 26 yaşındadır.

Boyu ve kilosu merak edilen İlayda Alişan, yaklaşık 1.60cm boyunca ve 48 kg ağırlığındadır.

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonlu olan İlayda Alişan, Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım okumuştur.

Hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi ile birlikte küçük yaşlardan itibaren sektöre giriş yapmıştır.

İlk olarak 2011 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol alan Alişan, kariyerine TRT 1'de yayınlanan Gönül Hırsızı ile devam etmiş, ardından Benim Adım Gültepe'de Nurten karakteriyle dikkat çekmeye başlamıştır.

Kariyerine 2015 yılında Serçe Sarayı'nda Sinem karakteri ile devam etmiştir.

Ardından Ay Yapım imzalı Bana Sevmeyi Anlat dizisinde Eylül, Rüya dizisinde canlandırdığı Cemre karakterine hayat vermiştir.

Çukur dizisinin ikinci sezonunda Akşın Koçovalı karakteriyle gösterdiği oyunculuk takdir topladı.

Çukur'dan sonra Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'da Aylin Erman karakterine hayat vererek ününü yurtdışına taşıdı.

2021'de FOX'ta yayınlanan Masumiyet dizisinde Ela Yüksel karakterini canlandırdı.