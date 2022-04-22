Başrolde İlayda Alişan ve Burak Yörük var! Seversin dizisi sete çıktı, ilk kareler mest etti

Başrolde İlayda Alişan ve Burak Yörük var! Seversin dizisi sete çıktı, ilk kareler mest etti

Kanal D'nin yaz ayında izleyiciyle buluşacak olan Seversin dizisinin çekimleri başladı. Merakla beklenen diziden gelen kareler heyecanı artırırken İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün uyumu dikkat çekti.

Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Seversin, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Başrollerinde genç kuşağın yetenekli oyuncularından İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün yer aldığı Seversin dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği ve yaz sezonunda izleyici karşısına çıkacak olan Seversin dizisinin oyuncuları, geçtiğimiz günlerde okuma provasında bir araya gelmişti.

İlayda Alişan'ın Asya, Burak Yörük'ün ise oyuncu Tolga Tuna karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı dizinin çekimleri başladı.

Setten kareler geldi

Eğlenceli hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Seversin dizisinin setinden ilk kareler geldi.

Kanal D'nin resmi sitesi üzerinden paylaşılan fotoğraflarda, İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün uyumu oldukça beğenildi.

İlayda Alişan, geçen sezon yayınlanan Masumiyet dizisiyle çıkış yaparken Burak Yörük, Baraj dizisindeki başarısının ardından Aşk Mantık İntikam dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmıştı.

Konusu ve oyuncu kadrosu

Seversin dizisi, genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya'nın aşk hikayesini ekrana getirecek.

Dizi setlerinin perde arkasını anlatmasıyla da dikkat çekecek olan dizinin kadrosunda yer alan isimler ise şöyle:

Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ozan Dağgez, Ergül Miray Şahin, İlkin Tüfekçi, Ceren Topçu, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Elif Çapkın, Nihayet Şahin, Halil İbrahim Kurum, Yağmur Gurur ve Ceren Taşçı.

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