Seversin'in Asya'sı İlayda Alişan hakkındaki gerçek yürek dağladı! Meğer 9 yaşında...

Seversin dizisiyle ekranlara dönen genç oyuncu İlayda Alişan, hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünden mezun olan İlayda Alişan, oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı.

Dizi dünyasına ise Bir Çocuk Sevdim ile giriş yapan İlayda Alişan, daha sonra Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe, Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Rüya gibi dizilerde boy gösterdi.

Çukur dizisinde hayat verdiği Akşın Koçovalı karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İlayda Alişan, Masumiyet dizisinde canlandırdığı Ela Yüksel karakteriyle yıldızını iyice parlattı.

Ardından Kırmızı Oda dizisiyle izleyici karşısına çıkan Alişan, Kanal D'nin yeni dizisi Seversin ile ekranlara döndü.

Başrolünü Burak Yörük ile paylaştığı dizide Asya karakterine hayat veren güzel oyuncu, özel hayatıyla merak konusu oldu.

Hakkında araştırma yapanlar, 26 yaşındaki oyuncunun hakkındaki gerçekle şaşkınlık yaşadı.

İlayda Alişan'ın anne acısı

26 yaşındaki İlayda Alişan'ın verdiği bir röportajda 9 yaşındayken annesini kaybettiği öğrenildi.

"Çocukluğuna dair ilk hatırladığın şey ne?" sorusu üzerine yürek burkan hayat hikayesinden bahseden oyuncu, "Ben 6-7 yaşlarındayken annemin beni okula uğurlamak için uyandırdığı ve yumurta pişirdiği bir an geldi aklıma. Sık sık gözümün önüne gelir. Mutlu bir çocuktum. Yarım ama mutlu bir ailede büyüdük.

Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden... Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, yıllarca Hürriyet'te çalıştı. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hala da öyle" diyerek sevenlerini duygulandırdı.