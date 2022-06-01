Seversin'in Asya'sı İlayda Alişan'ın eski aşkı Survivor'ın yıldızı çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor...

Seversin dizisiyle ekranlara dönen genç oyuncu İlayda Alişan, hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı. Oyunculuğuyla beğeni toplayan Alişan'ın bir dönem Survivor'ın yıldızıyla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünden mezun olan İlayda Alişan, oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı.

Dizi dünyasına ise Bir Çocuk Sevdim ile giriş yapan İlayda Alişan, daha sonra Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe, Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Rüya gibi dizilerde boy gösterdi.

Çukur dizisinde hayat verdiği Akşın Koçovalı karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İlayda Alişan, daha sonra rol aldığı Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız ile ününü yurtdışına taşıdı.

Masumiyet dizisinde canlandırdığı Ela Yüksel karakteriyle yıldızını iyice parlatan ve son olarak Kırmızı Oda dizisiyle izleyici karşısına çıkan Alişan, Kanal D'nin yeni dizisi Seversin ile ekranlara döndü.

Başrolünü Burak Yörük ile paylaştığı dizide Asya karakterine hayat veren Alişan, Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan güzel oyuncu, özel hayatıyla merak konusu oldu.

Hakkında araştırma yapanlar, 26 yaşındaki oyuncunun eski sevgilisinin gördüklerinde ise şaşkınlık yaşadı.

Serkay Tütüncü ile aşk yaşadı

Güzel oyuncu İlayda Alişan, birlikte rol aldıkları Masumiyet dizisinin setinde tanıştığı Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başladı.

Bodrum'da el ele görüntülenen Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çiftinin aşkları uzun sürmedi ve ikili ani bir kararlar yollarını ayırdı.

İlişki sürecinde sık sık fotoğraf atan ve birbirinin fotoğraflarına aşk dolu yorumlar yapan çiftin ayrılığı herkesi üzdü.

TV8'de yayınlanan Survivor 2016 yarışmasına katılıp Gönüllüler takımında yer alan ve yarışmayı 2. olarak tamamlayan Serkay Tütüncü, Survivor bittikten sonra oyunculuğa adım atmıştı.