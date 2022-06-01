Seversin'in Suzan'ı Nergis Kumbasar'ın 7 yıllık eski eşini duyan 'pes' dedi! Kızının babası ünlü şovmen...

Seversin dizisiyle ekranlara dönen Nergis Kumbasar, Suzan karakterime hayat veriyor. Özel hayatı merak edilen oyuncunun 7 yıl evli kaldığı ve boşandığı eşini duyanlar ise büyük şaşkınlık yaşıyor.

Tecrübeli oyuncu Nergis Kumbasar, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara döndü.

Kanal D'nin yeni yaz dizisi Seversin kadrosuna dahil olan ve Suzan karakterini canlandıran Nergis Kumbasar, izleyicilerin merak konusu oldu.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ndeki iktisat öğrenimini yarıda bırakarak İstanbul'da mankenlik yapmaya başlayan Kumbasar, 1985'te TRT'de ekrana gelen Dokuzuncu Hariciye Koğuşu dizisindeki Nüzhet rolüyle oyunculuğa adım attı.

Acemi Cadı dizisindeki "Melda" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, Dokuzuncu Hariciye Koşuğu, Aşk, Türk Malı, Sihirli Annem gibi yapımlarda rol aldı.

Nergis Kumbasar'ın evli olup olmadığı da araştırılıyor.

Şimdilerde bekarlığın tadını çıkartan 59 yaşındaki Nergis Kumbasar'ın bir zamanlar evli olduğu ismi duyanlar ise şoke oldu.

Nergis Kumbasar- Mehmet Ali Erbil evliliği

1989'da Türk oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil ile evlendi. 1995'te bu evliliğinden Yasmin adında bir kızı oldu. 1996'da ise bu evlilik sona erdi.

Arkadaş kalmaya karar veren çift, kızları için sık sık bir araya geldi

. Özellikle Mehmet Ali Erbil'in kaçış sendromu hastalığına yakalanmasının ardından, Nergis Kumbasar eski eşine desteğini ihmal etmedi.

Mehmet Ali Erbil ise adının çapkına çıkmasının bir nedeninin ayrıldığı eşi Nergis Kumbasar'ı unutamaması olduğunu söylemişti.

‘‘Şimdiki aklım olsaydı, Nergis'ten asla ayrılmazdım’’ diyen Mehmet Ali Erbil, bugün o boşluğu dolduramadığını, günübirlik ilişkilerle kendini oyaladığını dile getirmişti.