Seversin'in Tolga'sı Burak Yörük'ün biricik aşkına bakın! 'O derin yeşil su gözleri...'

Seversin dizisinde canlandırdığı Tolga karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Burak Yörük'ün sevgilisi Tuana Yılmaz, güzelliğiyle dikkat çekti.

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Seversin dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Başrollerinde pek çok usta isimi barındıran dizide Tolga karakterine genç oyuncu Burak Yörük hayat veriyor...

Yörük yakışıklılığı ve performansı ile göz doldururken, izleyiciler özel hayatına dair ayrıntıları da merak ediyor.

Özel hayatıyla sık sık magazin gündemini meşgul eden oyuncu, bir dönem fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamıştı.

Burak Yörük'ün biricik aşkı

27 yaşındaki Burak Yörük'ün yeni sevgilisi ise görenleri kendine hayran bıraktı.

Burak Yörük, şimdilerde tasarımcı Tuana Yılmaz ile aşk yaşıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Yılmaz, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla beğeni topluyor.

Aynı zamanda müzik ile ilgilenen Tuana Yılmaz, sesiyle de dinleyenleri büyülüyor.