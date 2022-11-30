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    'Sevgilim daha açık istiyor' demişti! Hazar Ergüçlü dekolteyi boynundan kasığına kadar indirdi...

    Bir davete katılan oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'nün istediği gibi giyindi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 12:08
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    'Sevgilim daha açık istiyor' demişti! Hazar Ergüçlü dekolteyi boynundan kasığına kadar indirdi...

    Son olarak Alev Alev dizisinde Çiçek karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hazar Ergüçlü, şu sıralar kariyerinden ziyade sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

    Uzun süredir kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, zaman zaman özel hayatıyla da gündemi meşgul ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde cesur kıyafet seçimlerine ilişkin Onur Ünlü'nün kendisini desteklediğini belirten Ergüçlü, "Daha açık giyinmemi istiyor" demişti.

    Daha açık giyindi

    Önceki akşam da bir davette boy gösteren Hazar Ergüçlü, tercih ettiği kostümle Instagram'a damga vurdu.

    Hazar Ergüçlü, geceye katılmadan önce cesur kombiniyle peş peşe verdiği pozları, takipçileriyle paylaştı.

    Sütyensiz giydiği tulumu ile göz kamaştıran ünlü oyuncu, kasığına kadar inen dekoltesiyle dikkat çekti.

    Ergüçlü'nün paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    Sevgilim daha açık istiyor demişti! Hazar Ergüçlü dekolteyi boynundan kasığına kadar indirdi... #1

    Sevgilim daha açık istiyor demişti! Hazar Ergüçlü dekolteyi boynundan kasığına kadar indirdi... #2

    Sevgilim daha açık istiyor demişti! Hazar Ergüçlü dekolteyi boynundan kasığına kadar indirdi... #3

     


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