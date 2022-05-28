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- Sevgilisiyle sokak ortasında öpüşmüştü! Hazar Ergüçlü mini şortlu pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi
Sevgilisiyle sokak ortasında öpüşmüştü! Hazar Ergüçlü mini şortlu pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi
- Haber Merkezi
- 28.05.2022 - 18:14
Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Simay karakteri ile adını duyuran Hazar Ergüçlü, Medcezir dizisinde hayat verdiği Eylül rolüyle geniş bir hayran kitlesi kazandı.
Daha sonra Analar ve Anneler, Yüksek Sosyete, Hayat Sırları, Ahlat Ağacı, Dudullu Postası gibi yapımlarda rol alan Hazar Ergüçlü, Netflix yapımı ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'da boy gösterdi.
Son olarak Alev Alev dizisinde Çiçek karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hazar Ergüçlü, bir süredir ekranlarda yer almıyor.
Sette verdiği sütyensiz pozlarıyla magazin gündemine oturan Ergüçlü, geçtiğimiz günlerde kendisinden 19 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile dudak dudağa yakalanmıştı.
Şimdilerde Bomboş filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan güzel oyuncu, son paylaşımıyla da sosyal medyayı salladı.
Mini şortuyla poz verdi
Instagram'da yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan Hazar Ergüçlü, mini şortuyla ayna karşısında verdiği pozları paylaştı.
Düzgün fiziğiyle dikkati çeken Hazar Ergüçlü'nün paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
30 yaşındaki oyuncunun paylaşımını yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.