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Sevgilisiyle sokak ortasında öpüşmüştü! Hazar Ergüçlü mini şortlu pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi

Sevgilisiyle sokak ortasında öpüşmüştü! Hazar Ergüçlü mini şortlu pozuyla sosyal medyayı ateşe verdi

Son zamanlarda yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Hazar Ergüçlü, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Mini şortuyla poz veren Ergüçlü, fit haliyle beğeni topladı.