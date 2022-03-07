Sevilen diziden kötü haber! Yayın akışından kaldırıldı, nedeni belli oldu...

Finale doğru giden Sadakatsiz dizisi, her çarşamba yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Ancak bu hafta Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlanmayacak.

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz dizisi, Kanal D'nin bugünkü yayın akışından çıkarıldı.

Çarşamba akşamlarına damgasını vuran fenomen dizi Sadakatsiz'in yeni bölümünün yayın akışında yer almaması izleyicileri meraklandırdı.

Dizinin 2. sezonunda Berkay Ateş'in Aras rolüyle kadroya dahil olması beklentilerin yükselmesine neden olmuştu. Ancak 2. sezonda reytingler düştü.

Öte yandan senarist, yapım ve kanal arasında gerginlik olduğu ve dizinin finale gideceği ifade ediliyor.

Peki, Sadakatsiz bu akşam neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

"SAĞLIK ARASI" VERİLDİ

Dizinin sosyal medya hesaplarından, dizinin neden yayınlanmayacağı ile ilgili yazılı açıklama yayınlandı.

Söz konusu açıklamada, "Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." ifadeleri kullanıldı.