Sevilen dizinin başrolü çıktı! Kısmetse Olur Yaren'in eski aşkı bakın kimmiş... Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasının gelin adayı Yaren Dağ'ın eski sevgilisi, fenomen dizinin başrol oyuncusu çıktı.

2017 yılında final yapan fenomen izdivaç programı Kısmetse Olur, YouTube ile geri döndü.

Öykü Serter'in sunumuyla 9 gelin ve 9 damat adayını flört etmek için bir araya getiren Kısmetse Olur yarışması, büyük ilgi görüyor.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde yer alan yarışmacıları da sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

Dikkat çeken isimlerden birisi gelin adayı Yaren Dağ oldu.

Kilolu hali ve estetikleriyle ifşa olan Kısmetse Olur Yaren, izleyicilerin radarında.

Yaren, son bölümdeki itirafıyla da meraklandırdı.

Erkekler evinde bulunan Erhan Saffar ile aşk yaşayan Yaren Dağ’ın eski sevgilisi ünlü oyuncu çıktı.

Eski sevgilisi başrolde

Sosyal medyada gündem olan iddiaya göre Yaren Dağ daha önce Duy Beni dizisinde Kanat karakterine hayat veren Caner Topçu ile beraberdi.

Kısmetse Olur’da açıklama yapan Yaren, lise dönemindeki eski sevgilisinin şimdilerde bir dizide başrol olduğunu söyledi.

Yaren'in "Biz o zamanlar patene gidiyorduk, eğleniyorduk." açıklamasının ardından Caner Topçu'nun o yıllardaki sosyal medya paylaşımları gündem oldu.