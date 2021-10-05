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- Sevilen dizinin fişi çekildi! İşte ekran macerası sona eren dizinin final tarihi
Sevilen dizinin fişi çekildi! İşte ekran macerası sona eren dizinin final tarihi
- Haber Merkezi
- 05.10.2021 - 14:05
- Güncelleme : 05.10.2021 - 15:03
Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıktı.
Geçen sezon zengin oyuncu kadrosuyla reytinglerde zirveyi yakalayan, ikinci sezonda ise hikayesi baştan aşağı değişen O3 Medya imzalı dizi, ikinci sezonunda beklediği ilgiyi göremedi.
26. BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR
Geçen sezon İzmir'de çekilen, bu sezon Rize sahneleriyle başlayan ve İstanbul'a taşınan Son Yaz dizisinin yayın günü, cumartesi olarak değiştirilmişti.
Yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği iddialı proje, ikinci sezonunda beklenilen reyting rakamlarına ulaşamadı.
Bu nedenle FOX TV, başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz, Birce Akalay ve Hafsanur Sancakturan'ın yer aldığı Son Yaz'ın hikayesini 26. bölümde sonlandırma kararı aldı.