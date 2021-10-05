Sevilen dizinin fişi çekildi! İşte ekran macerası sona eren dizinin final tarihi

Başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz, Birce Akalay ve Hafsanur Sancakturan'ın yer aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'dan üzücü haber geldi. FOX TV, O3 Medya imzalı dizi için final kararı aldı.

Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıktı.

Geçen sezon zengin oyuncu kadrosuyla reytinglerde zirveyi yakalayan, ikinci sezonda ise hikayesi baştan aşağı değişen O3 Medya imzalı dizi, ikinci sezonunda beklediği ilgiyi göremedi.

26. BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR

Geçen sezon İzmir'de çekilen, bu sezon Rize sahneleriyle başlayan ve İstanbul'a taşınan Son Yaz dizisinin yayın günü, cumartesi olarak değiştirilmişti.

Yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği iddialı proje, ikinci sezonunda beklenilen reyting rakamlarına ulaşamadı.

Bu nedenle FOX TV, başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz, Birce Akalay ve Hafsanur Sancakturan'ın yer aldığı Son Yaz'ın hikayesini 26. bölümde sonlandırma kararı aldı.