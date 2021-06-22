Sevinç Erbulak kimdir? Oyuncu Sevinç Erbulak'ın biyografisi..

Oyuncu Sevinç Erbulak, hakkındaki bilgiler magazin gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Mühendis sevgilisi Volkan Cengen ile nikah masasına oturan Sevinç Erbulak kimdir? İşte biyografisi

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Sevinç Erbulak, magazin dünyasında en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Erbulak, bir süredir birlikte olduğu ve geçtiğimiz ay nişanlandığı sevgilisi Volkan Cengen ile nikah masasına oturdu.

Bu mutlu haberin ardından Türkiye'de ailesi sanatçı olup sanata ve tiyatroya doğanlardan biri olan Sevinç Erbulak'ın hayatı merak konusu oldu.

Peki Sevinç Erbulak kimdir, kaç yaşında? İşte televizyon ekranlarının sevilen oyuncusu Sevinç Erbulak'ın hayatı hakkında bilgiler...

SEVİNÇ ERBULAK KİMDİR?

20 Ekim 1975 tarihinde İstanbul'da, Füsun Erbulak ve Altan Erbulak gibi tiyatrocu bir anne babanın kızı olarak doğan Sevinç Erbulak, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Bale bölümünden mezun olmuştur.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nü bitiren Erbulak, 1992-1993 sezonunda başladığı Şehir Tiyatroları’ndaki oyunculuk görevini ise hala sürdürmektedir.

Oynadığı oyunlardan bazıları; ''İstanbul’un Gözleri Mahmur, Çalıkuşu, Derya Gülü, Aşk-ı Memnu, Meraki, Soytarılar Okulu, Bisküvi Adam, Haydi Marsa Gidelim''dir. İlk oyunculuk deneyimini 1993 yılında yayımlanan ''Süper Baba'' dizisinde yaşayan oyuncu, dönemin en önemli yapımlarında kendi adına da büyük başarılara imza atmıştır.

2002 yılında Epsilon Yayınlarından ''Gözünü Kırpma, Düşerim'' adında bir kitap çıkaran Sevinç Erbulak, 2014 yılında ablası, yeğeni Dağhan Külegeç ve Özden Özgürdal ile ''Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi'' adlı bir okul açmış ve bu okulda tiyatro ve sahne sanatları eğitimi vermeye başlamıştır.

2005 yılında evlendiği Avukat Dalin Midyat ile 2009 yılında yollarını ayıran Sevinç Erbulak'ın 2006 yılında Zeynep Kavin adında bir kızları olmuştur.

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