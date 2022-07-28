Şevket Çoruh kimdir, kaç yaşında ve nereli? Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu?

Şevket Çoruh kimdir, kaç yaşında ve nereli? Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu?

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar dizisine veda edeceği gündeme oldu.Sosyal medya bu iddiayla çalkalanırken oyuncunun hayatı araştırılmaya başlandı.Peki kimdir Şevket Çoruh? İşte cevabı.

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar dizisinde ayrılacağı öne sürüldü. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu projeleri arasında yer alan Arka Sokaklar ekibinden ayrılacağı iddiaları sonrası Şevket Çoruh'un hayatı ve kariyeri merak uyandırdı.

16 sezondur devam eden dizi 632. bölümde sezon finali yaptı.Yeni sezon öncesi dizide Mesut komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un ekipten ayrılacağı konuşuluyor.

Sosyal medyada gündem olan olay sonrası Şevket Çoruh kimdir ve hayatı gibi sorular sorulmaya başlandı.Peki kimdir Şevket Çoruh? İşte merak edilen hayatı..

Şevket Çoruh kimdir?

Şevket Çoruh 30 Haziran 1973'te İstanbul'da dünyaya geldi.Ailesi Artvinli olan Çoruh ailenin tek çocuğudur.Şevket Çoruh'un annesi terzi babası ise dolmuş şoförüdür.

Ünlü oyuncu ilkokul ve ortaokul eğitimlerini Üsküdar Taşmektep İlkokulunda almıştır.Şevket Çoruh, 14 yaşından 24 yaşına kadar İstanbul Maltepe'de yaşamıştır.Kartal Anadolu Lisesi mezunu olan Çoruh lise hayatından sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi aldı.

1989 yılından bu yana farklı tiyatro oyunlarında yer alan oyuncu 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinde rol almaktadır.

Şevket Çoruh, 3 Nisan 2017 tarihinde kendi imkanları ile İstanbul Kadıköy'de Baba Sahne ismini verdiği tiyatroyu açtı.Müjdat Gezen Baba Sahne Tiyatrosunun açılışında Türk tiyatrosunda tulûatın simgesi olarak kabul edilen ve kendisine Münir Özkul'un devrettiği İsmail Dümbüllü'nün fesini Şevket Çoruh'a devretmiştir..