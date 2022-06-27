Şevket Çoruh müjdeyi bu fotoğrafla verdi! Çakallarla Dans 6 geliyor..

Şevket Çoruh müjdeyi bu fotoğrafla verdi! Çakallarla Dans 6 geliyor..

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh Çakallarla Dans serisinin yeni filminin müjdesini verdi.Çakallarla Dans 6 filminin çekimleri başladı..

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh komedi film serisi Çakallarla Dans'ın yeni filmi için müjdeyi verdi.İlk filmi 2010 yılında izleyiciyle buluşan Çakallarla Dans oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh,İlker Ayrık,Murat Akkoyunlu ve Timur Acar gibi usta oyuncular yer alıyor.

Şevket Çoruh instagram hesabından yayınladığı bir fotoğrafla Çakallarla Dans 6'nın çekimlerine başlandığını duyurdu.Şevket Çoruh fotoğrafı "Yükleniyor.. #cakallarladans6 "notuyla paylaştı.İşte o fotoğraf;