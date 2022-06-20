Sevmek Zamanı'nın yıldızı İlhan Şen meğer mankenmiş! Best Model şampiyonluğu getiren vücudu...

Sevmek Zamanı dizisinde "Kağan" rolünü oynayan İlhan Şen'in kariyeri merak konusu oldu. Mankenlik yapan yakışıklı oyuncunun Best Model karelerini görenlerin ağzı açık kaldı.

ATV'nin yaz aylarına damga vuracak projesi Sevmek Zamanı, yayına başladı.

Başrollerinde İlhan Şen, Deniz Işın, Serenay Aktaş ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Sevmek Zamanı dizisi, izleyiciler tarafından ilgi görüyor.

Adı ilk önce ''Ah Canım Hayat'' olarak duyurulan ancak daha sonra Sevmek Zamanı olarak değiştirilen dizi, Firuze ve Kağan'ın aşkını anlatıyor.

Dizide Kağan karakterini canlandıran oyuncu İlhan Şen, seyircilerin dikkatini çekti.

Performansı ve karizmasıyla beğeni toplayan Şen, özel hayatı ve kariyeriyle de merak konusu oldu.

Best Model Turkey şampiyonu çıktı

Eski mankenlerden olan İlhan Şen, dünyaca ünlü markaların defilelerinde boy gösterdi.

2008 yılında Best Model of Turkey yarışmasında finalist oldu, ertesi yıl tekrar katıldı ve yarışmayı kazandı.

Yakışıklı oyuncu İlhan Şen, oyunculuk kariyerine 2018 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı ''Mehmed: Bir Cihan Fatihi'' dizisiyle başladı.

Yıldızı Aşk Mantık İntikam dizisi ile parlayan İlhan Şen, oyunculuk kariyerinde yükselmeye devam ediyor.

İlhan Şen'in mankenlik döneminden karelerini görenler ise, adeta hayran kalıyor.