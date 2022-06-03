Şevval Şahin bikinisiyle kayalıklara yaslanıp güneş banyosu yaptı! Güzelliğiyle göz kamaştırıyor...

Yaz sezonunu hiç kapatmayan isimlerden olan Şevval Şahin, cesur paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. Son olarak bikinisiyle kayalıklara yaslanıp poz veren Şahin, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı.

Hiç kış mevsimi yaşamayan ünlüler arasında yer alan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, son zamanlarda kariyerinden ziyade özel hayatı, açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Bir dönem iş insanı Kerem Kamışlı ve eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral arasında krize neden olan Şevval Şahin, şimdilerde yalnızlığın tadını çıkarıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şahin, kusursuz fiziğini gözler önüne seren cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Bol bol tatile giden ve o anları takipçileriyle paylaşan 22 yaşındaki model, Ibiza tatilini tamamlamasının ardından Türkiye'ye döndü ve soluğu Bodrum'da aldı.

Bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı

Instagram'da 418 bin takipçisi bulunan Şevval Şahin, turuncu bikinisiyle kamera karşısına geçti.

Kayalıklara yaslanıp peş peşe poz veren Şevval Şahin, çektirdiği kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Kusursuz fiziğiyle büyüleyen Şahin'in paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Pozları ve tavırlarıyla Şeyma Subaşı'ya benzetilen eski güzele, ''Taş gibisin'', ''Çok güzel olmuşsun'', ''Estiriyorsun her zamanki gibi'', ''Yıkılıyor ortalık'' gibi yorumlar yapıldı.